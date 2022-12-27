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27 декабря, 15:50
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Киркоров раскрыл семейное блюдо, от запаха которого он "может располнеть"

Киркоров назвал баницу традиционным праздничным блюдом своей семьи

Известный певец Филипп Киркоров рассказал, что традиционно на праздничном столе в его семье появляется болгарское национальное блюдо баница. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.

"В общем, неповторимая вкуснятина. Мне, конечно, это всё нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть", — поделился артист.

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По словам Киркорова, это блюдо похоже на хачапури, но делается оно с брынзой. Певец рассказал, что его прекрасно готовит тётя — сестра отца, оперная певица Мария. Артист также добавил, что в этом году всё же позволит себе съесть традиционное семейное блюдо на праздник.

Ранее Лайф рассказывал о том, что раскричавшийся на съёмках шоу Киркоров так напугал кролика, что тот справил нужду прямо в ладонь певца.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Илья Суриков

Комментарий

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Лидия (((вчера в 12:31

А какие армянские блюда будут кушать Крикоряны?

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