Киркоров раскрыл семейное блюдо, от запаха которого он "может располнеть"

Известный певец Филипп Киркоров рассказал, что традиционно на праздничном столе в его семье появляется болгарское национальное блюдо баница. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.

"В общем, неповторимая вкуснятина. Мне, конечно, это всё нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть", — поделился артист.

По словам Киркорова, это блюдо похоже на хачапури, но делается оно с брынзой. Певец рассказал, что его прекрасно готовит тётя — сестра отца, оперная певица Мария. Артист также добавил, что в этом году всё же позволит себе съесть традиционное семейное блюдо на праздник.