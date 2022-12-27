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27 декабря, 15:29

Стало известно, чего россияне ждут от 2023 года

Глава ВЦИОМа Фёдоров сообщил, что россияне ждут улучшений в 2023 году

Россияне ждут от 2023 года улучшения, стабилизации и мира. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"Чаще всего люди ждут от следующего года улучшения, успокоения, всего хорошего. И этот год не исключение. Есть большой запрос на мир, стабилизацию, успокоение. Но это именно желание", — сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

Большинство россиян при этом полагают, что следующий год будет непростым, указал он. Люди считают, что нужно трудиться, сохранять устойчивость и держаться вместе.

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Фёдоров также добавил, что сейчас ожидания граждан лучше, чем несколькими годами ранее. К примеру, в конце 2014-го россияне давали достаточно негативные оценки на следующий год. Тогда рубль упал на 40%, рухнул мировой рынок нефти. Похожие ожидания у людей были и в конце 2008 года, когда случился мировой экономический кризис.

Ранее Лайф писал о том, что экономическая политика государства "в целом устраивает" 37% россиян, а ещё 28% ответили, что "устраивает отчасти". Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Илья Суриков
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