Мистер Исключительный и Доктор Ливси: Названы самые популярные мемы 2022 года

Социальная сеть "ВКонтакте" вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила рейтинг, в который вошли самые популярные мемы 2022 года. Картинки выбирали сами пользователи, сообщила пресс-служба сервиса.

Так, первую позицию занял Мистер Исключительный — персонаж мультфильма "Суперсемейка". Этот герой в видео становился жутким или, наоборот, весёлым и жизнерадостным под разную музыку.

Второе место занял Доктор Ливси из советского мультфильма "Остров сокровищ". Мемом стал момент, когда персонаж брутально расхаживает под фонк-музыку, которую подставили пользователи.

Доктор Ливси из "Острова сокровищ". Фото © VK / "Мемы по "Острову сокровищ" на каждый день"

Третья позиция досталась Мудрому таинственному дереву. Это изображение старого растения с человеческим лицом, которое изначально высмеивало кликбейтную рекламу браузерных игр.

Мудрое таинственное дерево. Фото © VK / "Порция мемчиков"

Четвёртое место — скриншот переписки парня и девушки перед свиданием, которое закончилось, не начавшись, потому что кавалер решил не приходить. В результате диалог стал шаблоном для мемов.

Скриншот переписки парня и девушки. Фото © VK / "Пояснительная бригада"

Пятый главный мем 2022 года — маленький чёрный котёнок Вирго. Пушистик стал популярным ещё на рубеже 2021–2022 годов, когда его хозяин публиковал много фотографий с ним.

Котёнок Вирго. Фото © Reddit / u/f3I2g

Шестая позиция досталась мему "Крутые скелеты", которая представляет собой серию постироничных картинок с изображением персонажей с пистолетами. К ним же добавляются различные абсурдные надписи и каламбуры. Тренд обрёл популярность ещё в конце 2021 года, но в 2022-м появились тематические сообщества.

Крутые скелетоны. Фото © VK / Memepedia

Далее — нейросесть Different Dimension Me, которая делает человека персонажем аниме по фотографии. Люди делятся результатами в соцсетях. Причём "анимешными" становятся не только пользователи, но и популярные мемы.

Нейросеть Different Dimension Me. Фото © VK / "ВКонтакте назвала главные мемы года"

В рейтинг попала и нейросеть Midjourney, в которой есть возможность объединить два изображения благодаря режиму Remix. Ещё в первую неделю после запуска резко увеличилось количество упоминаний платформы.

Нейросеть Midjourney. Фото © VK / "ВКонтакте назвала главные мемы года"

Предпоследнюю строчку заняла собака "Говорящий Бен". На протяжении всего 2022 года пользователи задавали вопросы персонажу мобильной игры 2011 года и получали смешные ответы.

Говорящий Бен. Фото © VK / "История создания мемов"

Топ-10 главных мемов 2022 года закрывает фраза "Эй, Богдан, богом дан". Это строчка из песни стримера Дениса Сухачёва, который известен образом старика Глада Валакаса.

Мем "Эй Богдан, богом дам". Фото © VK / "ВКонтакте назвала главные мемы года"