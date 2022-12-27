Москвичей предупредили о резкой смене атмосферного давления
Синоптик Позднякова: Атмосферное давление в Москве на этой неделе резко понизится
Атмосферное давление в Москве резко понизится на этой неделе. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова и дала совет метеозависимым.
"Сегодня атмосферное давление у нас выше нормы на 12–13 единиц, а уже в последующие дни, особенно к завтрашнему дню, оно будет резко понижаться. И это, конечно, неблагоприятно отразится на метеочувствительных людях — и на гипотониках, и на гипертониках", — отметила она, добавив, что таким людям нужно принять лекарства, которые прописал врач.
Специалист уточнила, что атмосферное давление в последующие дни в столице будет колебаться в пределах нормы.
Ранее Лайф писал, что погода в Москве в первый день нового года будет тёплой и снежной. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
ТАСС / Владимир Гердо