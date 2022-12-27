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27 декабря, 15:17

Москвичей предупредили о резкой смене атмосферного давления

Синоптик Позднякова: Атмосферное давление в Москве на этой неделе резко понизится

Атмосферное давление в Москве резко понизится на этой неделе. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова и дала совет метеозависимым.

"Сегодня атмосферное давление у нас выше нормы на 12–13 единиц, а уже в последующие дни, особенно к завтрашнему дню, оно будет резко понижаться. И это, конечно, неблагоприятно отразится на метеочувствительных людях — и на гипотониках, и на гипертониках", — отметила она, добавив, что таким людям нужно принять лекарства, которые прописал врач.

Специалист уточнила, что атмосферное давление в последующие дни в столице будет колебаться в пределах нормы.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов

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