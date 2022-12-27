Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска

Мосгорсуд изъял у бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова автомобили, включая Bentley Continental и "Чайку" 1976 года выпуска. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Как отметила судья Елена Гученкова, в счёт погашения гражданских исков пойдут и другие машины из коллекции Арашуковых, среди которых есть даже ВАЗ-2106 и ВАЗ-2102, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz и другие.

Всего же Мосгорсуд взыскал с Арашуковых 12 млн рублей в пользу родственников людей, убитых по их заказу.

Напомним, сегодня экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Бывшему члену Совфеда предъявлены обвинения в организации убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. По этому делу он проходил вместе с 62-летним отцом Раулем Арашуковым.