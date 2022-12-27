Арашуков приговорён к пожизненному сроку

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Такое решение вынес во вторник Мосгорсуд. Бывшему члену Совфеда были предъявлены обвинения в организации убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. По этому делу он проходил вместе с 62-летним отцом Раулем Арашуковым.

Другое обвинение, предъявленное семейному преступному клану, касалось хищения природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей и растраты 747 миллионов в той же валюте . К уголовной ответственности по этим эпизодам было привлечено 20 фигурантов. Вину признали только трое.

Как рассказывал Лайф, Арашукова-младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Сначала сообщалось, что его обвиняют лишь по двум статьям: "Участие в преступном сообществе" и "Давление на свидетеля", позже к ним присоединилась и статья "Убийство". Его отца Рауля Арашукова изначально обвиняли в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Позже в ходе расследования дела следствие пришло к выводу, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа.