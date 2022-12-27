Запашный рассказал о чудесном спасении воздушной гимнастки, упавшей с 12 метров

Не секрет, что артисты цирка во время выступлений часто рискуют здоровьем, причём иногда трагедии удаётся избежать лишь чудом. Об одной из таких ситуаций рассказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный. В программе "Тет-а-тет с Марусей" на телеканале "360" он заявил, что видел, как во время представления на манеже воздушная гимнастка упала с 12-метровой высоты и выжила.

"Она упала, и я подумал, что это труп. Она не потеряла сознание. Мы отвезли её в больницу, при обследовании у неё не нашли ни одной травмы. Такое ощущение, что она приземлилась на мат или её поймали, но она приземлилась ровно на манеж. И я в это чудо до сих пор не могу поверить. А я это видел своими глазами", — рассказал Запашный о событиях семилетней давности.

Примечательно, что та же артистка снова недавно упала, однако на этот раз она сломала бедро. Дрессировщик подчеркнул, что к травматизму в цирке нельзя привыкнуть, его артисты каждый день делают опасные трюки без страховки. Именно это и ценит зритель, так как он видит то, чего нет в мире, подчеркнул Запашный.