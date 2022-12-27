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27 декабря, 13:26

Первый вице-премьер Белоусов: 2023 год для российской экономики будет легче, чем 2022-й

Наступающий 2023 год для российской экономики будет легче, чем текущий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдёт, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем", — сказал он.

Вместе с тем первый вице-премьер оценил рост валового внутреннего продукта в следующем году. Он полагает, что 3% роста не будет и ВВП остановится на отметке около 0%, несмотря на официальный прогноз чуть меньше 1%.

Россияне подвели экономические итоги года

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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете, который затрагивает 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

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Город Москва27 декабря, 17:48

бюджет в следующем году станет дефицитным!!!

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