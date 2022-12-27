Первый вице-премьер Белоусов: 2023 год для российской экономики будет легче, чем 2022-й

Наступающий 2023 год для российской экономики будет легче, чем текущий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдёт, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем", — сказал он.

Вместе с тем первый вице-премьер оценил рост валового внутреннего продукта в следующем году. Он полагает, что 3% роста не будет и ВВП остановится на отметке около 0%, несмотря на официальный прогноз чуть меньше 1%.