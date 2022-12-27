Врач дал новогодние советы россиянам с болезнями вен

Люди с болезнями вен часто принимают препараты, которые несовместимы с алкоголем, в том числе с шампанским — обязательным атрибутом новогоднего застолья. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил хирург-флеболог салона ОРТЕКА Армен Авакян.

"Пациенты, у которых есть проблемы с поверхностными или глубокими венами в виде тромбоза, не варикоза, а именно тромбоза, часто принимают кроворазжижающие препараты. Если употреблять параллельно алкоголь, он усиливает действие препаратов. Это может приводить к кровотечениям", — отметил он.

По мнению врача, тем, кто намерен выпить один или два бокала игристого во время праздника, нужно на день отменить приём препаратов. Причём это правило касается любого вида алкоголя. Но не всем можно прекращать употребление лекарств, например пациентам с мерцательной аритмией. Отмена приёма препаратов может привести к образованию тромбов даже за один день, поэтому таким людям лучше отказаться от спиртного в принципе.

Кроме того, хирург рассказал, как распознать тромбоз. Первый признак — асимметричный выраженный отёк одной из ног.

"Вы просыпаетесь утром, а одна нога, голень или бедро значительно шире диаметром, чем вторая, и есть болезненные ощущения. Это означает нарушение свёртываемости крови в сосудах, когда образуются сгустки и блокируется кровоток. Это смертельно опасное заболевание", — заключил эксперт.