Названы самые опасные алкогольные напитки, которые могут убить вашу печень

Самыми опасными для здоровья печени спиртными напитками являются самогон и водка, так как они способствуют развитию алкогольной болезни у человека. Об этом "Ленте.ру" рассказала терапевт Нэя Георгиева.

Главную опасность представляет чистый этанол, который содержится в водке и самогоне. При этом врачи вынесли алкогольную болезнь печени в отдельное заболевание в международной классификации.

"Водка, попадая в организм, вызывает жировое перерождение гепатоцитов — клеток печени. Самое страшное, что изменения в печени на фоне приёма алкоголя долгое время могут проходить бессимптомно", — отметила Георгиева.

По словам терапевта, алкогольная болезнь начинает проявляться у человека тогда, когда запускаются процессы разрушения его печени. Всё это приводит к дискомфорту и боли в правом подреберье, желтушной коже, а при длительном употреблении спиртного появляется риск развития цирроза. Негативно на печень может повлиять и пиво, ведь его употребление приводит к деформации и гибели клеток и тоже способно спровоцировать алкогольную болезнь печени.