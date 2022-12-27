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27 декабря, 14:11

Пользователи Сети организовали сбор денег на лечение мемной собаки Doge

Ставшая символом Dogecoin шиба-ину по кличке Кабосу серьёзно заболела

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama

Собака-мем по кличке Кабосу, которая стала символом криптовалюты Dogecoin, заболела в канун католического Рождества. Об этом в соцсетях сообщила её хозяйка Атсуко Сато от лица питомца.

  • Кабосу с хозяйкой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
    Кабосу с хозяйкой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
  • Кабосу с хозяйкой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
    Кабосу с хозяйкой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
  • Кабосу с котом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
    Кабосу с котом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
  • Кабосу с котом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama
    Кабосу с котом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama

Кабосу с хозяйкой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Kabosumama

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"Сдали анализы крови. Сегодня вечером мне позвонил врач и сказал, что я в очень опасном состоянии. Не ожидала, что всё так плохо", — говорится в публикации.

Узнав об этом, некоторые пользователи Twitter организовали сбор средств на лечение Кабосу. К своим подписчикам обратился и создатель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус. Он призвал неравнодушных поддержать собаку позитивными сообщениями. В октябре 2022 года Кабосу исполнилось 17 лет, она стала долгожителем.

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