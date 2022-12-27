Пользователи Сети организовали сбор денег на лечение мемной собаки Doge

Собака-мем по кличке Кабосу, которая стала символом криптовалюты Dogecoin, заболела в канун католического Рождества. Об этом в соцсетях сообщила её хозяйка Атсуко Сато от лица питомца.









"Сдали анализы крови. Сегодня вечером мне позвонил врач и сказал, что я в очень опасном состоянии. Не ожидала, что всё так плохо", — говорится в публикации.

Узнав об этом, некоторые пользователи Twitter организовали сбор средств на лечение Кабосу. К своим подписчикам обратился и создатель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус. Он призвал неравнодушных поддержать собаку позитивными сообщениями. В октябре 2022 года Кабосу исполнилось 17 лет, она стала долгожителем.