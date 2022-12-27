В Москве завершился тур для демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР

В Москве завершился тур для более 50 демобилизованных студентов из Донецкой и Луганской народных республик по программе "Больше, чем путешествие". В российской столице молодые люди провели восемь дней, в течение которых проходили реабилитацию и адаптацию в рамках спецпроекта "Спасибо, братцы", сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Помимо психологической помощи для студентов из Донбасса была разработана программа, в рамках которой они смогли получить новые знания, касающиеся культуры и истории России. Также за это время ребята успели увидеть Кремль, покататься на картинге и аттракционах, поучаствовать в квесте, погулять на ВДНХ и покататься на коньках. В последний день тура с молодыми людьми встретились сотрудники президентской платформы "Россия — страна возможностей", чтобы лично поблагодарить их за защиту страны и поздравить с наступающим Новым годом.

"Все эти ребята — настоящие герои, которые совсем недавно вернулись из зоны проведения СВО. Многие из них были на передовой, больше чем у половины есть контузии и ранения. Эта поездка была разработана таким образом, чтобы ребята могли восстановиться физически, получить психологическую поддержку и узнать о возможностях, которые даёт молодёжи "Россия — страна возможностей", — отметил Алексей Агафонов, первый заместитель гендиректора президентской платформы.