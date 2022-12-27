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27 декабря, 14:08

В Москве завершился тур для демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР

<p>Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР, которые участвовали в туре. Обложка © <a href="https://rsv.ru/news/1/4980/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> платформы "Россия — страна возможностей"</p>

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР, которые участвовали в туре. Обложка © Сайт платформы "Россия — страна возможностей"

В Москве завершился тур для более 50 демобилизованных студентов из Донецкой и Луганской народных республик по программе "Больше, чем путешествие". В российской столице молодые люди провели восемь дней, в течение которых проходили реабилитацию и адаптацию в рамках спецпроекта "Спасибо, братцы", сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Помимо психологической помощи для студентов из Донбасса была разработана программа, в рамках которой они смогли получить новые знания, касающиеся культуры и истории России. Также за это время ребята успели увидеть Кремль, покататься на картинге и аттракционах, поучаствовать в квесте, погулять на ВДНХ и покататься на коньках. В последний день тура с молодыми людьми встретились сотрудники президентской платформы "Россия — страна возможностей", чтобы лично поблагодарить их за защиту страны и поздравить с наступающим Новым годом.

"Все эти ребята — настоящие герои, которые совсем недавно вернулись из зоны проведения СВО. Многие из них были на передовой, больше чем у половины есть контузии и ранения. Эта поездка была разработана таким образом, чтобы ребята могли восстановиться физически, получить психологическую поддержку и узнать о возможностях, которые даёт молодёжи "Россия — страна возможностей", — отметил Алексей Агафонов, первый заместитель гендиректора президентской платформы.

Участники проекта "Спасибо, братцы" в свою очередь поблагодарили организаторов за тур и за эмоции, которые им удалось испытать в Москве. Многие признались, что впервые приехали в российскую столицу и это стало для них главным впечатлением, в то же время для кого-то важнее и полезнее оказалась работа со специалистами.

В ДНР и ЛНР уже демобилизовали более трёх тысяч студентов после поручения Путина

В ДНР и ЛНР уже демобилизовали более трёх тысяч студентов после поручения Путина

Напомним, в середине ноября президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения. Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соответствующие указы. После возвращения домой некоторые ребята получили награды из рук первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и Дениса Пушилина. Молодых людей удостоили медалей "За отвагу" и "За спасение погибавших" как участников боевых действий, а также наград республики.

Наталья Исакова
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