Приквел "Ведьмака" может стать самым провальным сериалом Netflix

Новый сериал-приквел "Ведьмака" получил рекордно низкие оценки от зрителей и может стать одним из худших проектов Netflix. Об этом свидетельствуют данные с сайта рецензий Rotten Tomatoes.

Сериал "Ведьмак: Происхождение" получил 38% положительных отзывов от кинокритиков. Его успели посмотреть 1700 человек. Всего 8% зрителей оставили о нём положительный отзыв.

По мнению комментаторов, сюжет сериала скучен и однообразен, диалоги прописаны плохо, а спецэффекты некачественные. Зрителей огорчила и игра актёров. Многие считают, что создатели сериала не разбираются в теме.