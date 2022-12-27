Приквел "Ведьмака" может стать самым провальным сериалом Netflix
Новый сериал-приквел "Ведьмака" получил рекордно низкие оценки от зрителей и может стать одним из худших проектов Netflix. Об этом свидетельствуют данные с сайта рецензий Rotten Tomatoes.
Сериал "Ведьмак: Происхождение" получил 38% положительных отзывов от кинокритиков. Его успели посмотреть 1700 человек. Всего 8% зрителей оставили о нём положительный отзыв.
По мнению комментаторов, сюжет сериала скучен и однообразен, диалоги прописаны плохо, а спецэффекты некачественные. Зрителей огорчила и игра актёров. Многие считают, что создатели сериала не разбираются в теме.
Главные роли в новом мини-сериале сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кёртис, Ленни Генри, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. В нём рассказывается о времени за 1,2 тысячи лет до событий оригинального сериала. Действие происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннифэр и Цири.
Лайф писал о том, что в первый сезон сериала "Ведьмак: Происхождение" вошли четыре серии по 40 минут. Ранее был продемонстрирован полноценный трейлер проекта.
YouTube / Netflix