ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 декабря, 14:00

Приквел "Ведьмака" может стать самым провальным сериалом Netflix

Новый сериал-приквел "Ведьмака" получил рекордно низкие оценки от зрителей и может стать одним из худших проектов Netflix. Об этом свидетельствуют данные с сайта рецензий Rotten Tomatoes.

Сериал "Ведьмак: Происхождение" получил 38% положительных отзывов от кинокритиков. Его успели посмотреть 1700 человек. Всего 8% зрителей оставили о нём положительный отзыв.

Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix

Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix

По мнению комментаторов, сюжет сериала скучен и однообразен, диалоги прописаны плохо, а спецэффекты некачественные. Зрителей огорчила и игра актёров. Многие считают, что создатели сериала не разбираются в теме.

Главные роли в новом мини-сериале сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кёртис, Ленни Генри, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. В нём рассказывается о времени за 1,2 тысячи лет до событий оригинального сериала. Действие происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннифэр и Цири.

Лайф писал о том, что в первый сезон сериала "Ведьмак: Происхождение" вошли четыре серии по 40 минут. Ранее был продемонстрирован полноценный трейлер проекта.

Обложка ©

YouTube / Netflix

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров