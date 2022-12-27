Стало известно имя нового главного тренера ХК "Ак Барс"

Главным тренером казанского хоккейного клуба "Ак Барс" стал Зинэтула Билялетдинов, контракт с ним заключён до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

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"Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали", — отметил сам Билялетдинов.

Он выразил надежду, что сможет помочь хоккейному клубу, улучшить игру и решить задачу, которая стоит перед ХК, — непростую, но достижимую. Специалист добавил, что тренерский штаб сохранится. По его словам, сотрудники заинтересованы в успехах команды и трудятся с большим желанием. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности главного тренера, продолжит работу в группе на позиции ассистента.

Билялетдинов был главным тренером "Ак Барса" с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Трижды он приводил казанскую команду к победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В 2006 году "Ак Барс" под руководством специалиста стал чемпионом России.