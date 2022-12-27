Стало известно имя нового главного тренера ХК "Ак Барс"
Зинэтула Билялетдинов в третий раз стал главным тренером ХК "Ак Барс"
Главным тренером казанского хоккейного клуба "Ак Барс" стал Зинэтула Билялетдинов, контракт с ним заключён до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба ХК.
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"Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали", — отметил сам Билялетдинов.
Он выразил надежду, что сможет помочь хоккейному клубу, улучшить игру и решить задачу, которая стоит перед ХК, — непростую, но достижимую. Специалист добавил, что тренерский штаб сохранится. По его словам, сотрудники заинтересованы в успехах команды и трудятся с большим желанием. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности главного тренера, продолжит работу в группе на позиции ассистента.
Билялетдинов был главным тренером "Ак Барса" с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Трижды он приводил казанскую команду к победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В 2006 году "Ак Барс" под руководством специалиста стал чемпионом России.
Ранее Лайф писал, что Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". На этом посту он работал с июля нынешнего года.
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ТАСС / Егор Алеев