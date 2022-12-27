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27 декабря, 13:42
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Песков — о новогодних перстнях лидеров стран СНГ: Ничего там особенного нет

Песков призвал не акцентировать внимание на новогодних перстнях лидеров стран СНГ

Подаренные главам государств СНГ на саммите в Санкт-Петербурге перстни являются новогодними сувенирами, делать акцент на этой истории попросту незачем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал историю с новогодними перстнями лидеров стран СНГ. Видео © LIFE

"Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет", — сказал представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли российский лидер носить перстень, Песков ответил отрицательно.

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Ранее Лайф сообщал, что главы государств СНГ, участвовавшие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге, получили в подарок к Новому году перстни. На них изображена эмблема содружества, а также нанесены надписи "‎С Новым годом 2023"‎ и "Россия".

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

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Сергей Буоввчера в 03:20

Однако есть две вещи, которые разрешены женщинам-мусульманкам, но запрещены мужчинам-мусульманам. Это — золотые украшения и одежда из чистого шелка. Сподвижник пророка Мухаммада имам ‘Али передал: «Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) взял в левую руку [ткань из натурального] шелка, а в правую — золото. Поднял обе руки и воскликнул: «Эти две вещи для мужчин из числа моих последователей запретны, а для женщин — разрешены»

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