Песков — о новогодних перстнях лидеров стран СНГ: Ничего там особенного нет
Песков призвал не акцентировать внимание на новогодних перстнях лидеров стран СНГ
Подаренные главам государств СНГ на саммите в Санкт-Петербурге перстни являются новогодними сувенирами, делать акцент на этой истории попросту незачем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал историю с новогодними перстнями лидеров стран СНГ. Видео © LIFE
"Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет", — сказал представитель Кремля журналистам.
Отвечая на вопрос, будет ли российский лидер носить перстень, Песков ответил отрицательно.
Ранее Лайф сообщал, что главы государств СНГ, участвовавшие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге, получили в подарок к Новому году перстни. На них изображена эмблема содружества, а также нанесены надписи "С Новым годом 2023" и "Россия".
LIFE