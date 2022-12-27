Песков — о новогодних перстнях лидеров стран СНГ: Ничего там особенного нет

Подаренные главам государств СНГ на саммите в Санкт-Петербурге перстни являются новогодними сувенирами, делать акцент на этой истории попросту незачем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал историю с новогодними перстнями лидеров стран СНГ. Видео © LIFE

"Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет", — сказал представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли российский лидер носить перстень, Песков ответил отрицательно.