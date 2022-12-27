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27 декабря, 15:27

Сербы вновь возводят баррикады из грузовиков на севере Косова

Сербы начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах непризнанного Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.

На дорогах Северного Косова появляются новые баррикады. Видео © Twitter / FilosofiaPolti

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улицах южной части косовской Митровицы при этом появляются плакаты с призывом бойкотировать сербские товары. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что он приказал привести армию в состояние высшей боевой готовности, чтобы "защитить наших людей (в Косове) и сохранить республику".

Ранее Лайф писал о вооружённых столкновениях, которые произошли у сербских баррикад на севере Косова. По данным СМИ, была слышна стрельба. О пострадавших не сообщалось.

В Сербии привели в боевую готовность национальные войска

В Сербии привели в боевую готовность национальные войска

Напомним, после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край.

Обложка ©

Twitter / FilosofiaPolti

Наталья Исакова

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