Сербы вновь возводят баррикады из грузовиков на севере Косова

Сербы начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах непризнанного Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.

На дорогах Северного Косова появляются новые баррикады. Видео © Twitter / FilosofiaPolti

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улицах южной части косовской Митровицы при этом появляются плакаты с призывом бойкотировать сербские товары. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что он приказал привести армию в состояние высшей боевой готовности, чтобы "защитить наших людей (в Косове) и сохранить республику".