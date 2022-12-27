Сербы вновь возводят баррикады из грузовиков на севере Косова
Сербы начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах непризнанного Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.
На дорогах Северного Косова появляются новые баррикады. Видео © Twitter / FilosofiaPolti
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улицах южной части косовской Митровицы при этом появляются плакаты с призывом бойкотировать сербские товары. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что он приказал привести армию в состояние высшей боевой готовности, чтобы "защитить наших людей (в Косове) и сохранить республику".
Ранее Лайф писал о вооружённых столкновениях, которые произошли у сербских баррикад на севере Косова. По данным СМИ, была слышна стрельба. О пострадавших не сообщалось.
Напомним, после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край.
Twitter / FilosofiaPolti