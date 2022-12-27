Россиян предупредили об особой опасности алкогольных напитков в банках

Главный врач-нарколог Московской области Виталий Холдин предупредил россиян о вреде алкогольных коктейлей в банках. По его словам, чрезмерное увлечение такими напитками может привести к серьёзным проблемам с желудком и печенью, сердцем и сосудами. Специалист также напомнил, что в состав алкогольных баночных коктейлей входят этиловый спирт низкого качества, красители, консерванты и ароматизаторы.

"Эта гремучая смесь быстро вызывает проблемы с желудком и печенью. Одна баночка коктейля содержит пять ложек сахара. При ежедневном употреблении это грозит развитием диабета второго типа и ожирением", — приводит News.ru слова нарколога.

Вместе с тем Холдин отметил, что особенно вредны коктейли, в которых сочетаются алкоголь и кофеин. Такие напитки негативно влияют на состояние сердца и сосудов. Также чрезмерное употребление баночной "гремучей смеси" может привести к алкоголизму.