Врач объяснила, почему лучше отказаться от металлических украшений зимой

Ношение металлических украшений зимой может привести к обморожению, поэтому от них лучше отказаться. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила дерматовенеролог медицинского центра "Философия красоты и здоровья" группы "Медскан" Яна Биктагирова. Она также посоветовала избегать в холодное время года тесной обуви и лёгкой одежды, а про шапку, варежки и шарф лучше не забывать. Эти же советы помогут для предотвращения переохлаждения.

По словам специалиста, обморожению зимой подвержены те части тела, которые меньше всего прикрыты одеждой: пальцы рук и ног, лицо, уши, а также кончик носа. При этом оно может наступить безболезненно при температуре ниже минус 10 градусов, а иногда и при небольшом морозе — до минус трёх градусов.

Выделяется четыре степени обморожения. Первыми признаками являются бледность, похолодание кожи и снижение её чувствительности. После развивается симптоматика, характерная для отдельной степени.

"Обморожение будет сильно заметным начиная со второй степени: человек увидит явное изменение тканей и будет испытывать болевые ощущения. А вот первую степень можно и не заметить. Она характеризуется лёгкой болезненностью кожных покровов, после согревания отмечается интенсивное покраснение и незначительная отёчность, возможно шелушение поражённых участков без развития некроза тканей", — отметила врач, добавив, что через неделю кожные проявления могут исчезнуть полностью.

Эксперт добавила, что на второй стадии и выше нельзя вскрывать пузыри — нужно срочно обратиться к специалисту. Биктагирова также подчеркнула, что в мороз иногда следует осматривать лицо, особенно кончик носа и конечности, а при первых признаках обморожения нужно вернуться в помещение. Главное — не мочить кожу, ведь потеря тепла в таком случае только увеличивается.

При обморожении или подозрениях на него нельзя давать пострадавшему кофе или алкоголь. Кроме того, не следует растирать повреждённую поверхность снегом и жёсткой тканью: высока вероятность травмирования и инфицирования кожи. Обтираться жиром, маслом или спиртом, а также греть место обморожения нежелательно.

Врач также призвала обратить внимание на уходовую косметику. По её мнению, в холодный сезон стоит сменить очищающие средства. Гели и пенки, как отметила Биктагирова, не должны быть абразивными, а вместо тоников и пилингов лучше использовать мицеллярную воду.

"Кожа и так подвергается испытаниям морозом, поэтому дополнительные стрессы ей ни к чему. Нежелательно также использовать кремы для лица перед выходом на улицу, особенно увлажняющие: они только усиливают риск обморожения. При слабых или средних морозах можно использовать жирные косметические средства, а вот в случае сильных — лучше полностью отказаться от косметики", — сказала дерматовенеролог.

Ночью следует пользоваться увлажняющими кремами, так как они противостоят сухости, которая связана с отопительным сезоном. А днём важно наносить на кожу питательный крем, который создаст липидную плёнку и защитит её от низких температур и ветра. Особенно это нужно для людей, которые страдают холодовой аллергией.