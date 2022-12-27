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27 декабря, 14:14

Правительство РФ проверит расходование средств на военные нужды в период СВО

Правительство РФ проведёт проверку расходования средств, которые выделялись на военные нужды. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов.

"Значимый вопрос контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции", — заявил Мишустин.

По его словам, под проверку подпадут ресурсы, которые выделялись на ремонт и производство оружия, военной и спецтехники, а также на закупку горюче-смазочных материалов.

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Как ранее рассказывал Лайф, выплаты героям России и героям Труда будут начислять без подачи заявлений. Соответствующий законопроект подготовило Правительство РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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