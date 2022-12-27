Правительство РФ проверит расходование средств на военные нужды в период СВО

Правительство РФ проведёт проверку расходования средств, которые выделялись на военные нужды. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов.

"Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции", — заявил Мишустин.

По его словам, под проверку подпадут ресурсы, которые выделялись на ремонт и производство оружия, военной и спецтехники, а также на закупку горюче-смазочных материалов.