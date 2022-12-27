"Единая Россия" поздравила с Новым годом военных в госпитале им. Бурденко в Москве

"Единая Россия" при поддержке фонда "Своих не бросаем" поздравила российских военнослужащих, находящихся в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.

Так, военные получили подарки и необходимые средства реабилитации, а именно: многофункциональные кровати, кресла-каталки и ходунки-роллеры для реабилитации. Вместе с тем новогодние презенты преподнесли врачам и медсёстрам. Руководитель штаба ЕР по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова отметила, что сегодня ВС РФ являются примером для детей, поэтому нужно помогать военным. Всех российских бойцов объединяет желание победы нашей страны, подчеркнула она.

"Партийный штаб по гуманитарному сотрудничеству в координации с Минобороны, "Молодой гвардией" и фондом "Своих не бросаем" взяли на сопровождение пять пилотных госпиталей. Со следующего года мы рассчитываем, что более 80 госпиталей на территории России будут охвачены нашей поддержкой", — добавила Кузнецова.