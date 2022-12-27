"Единая Россия" поздравила с Новым годом военных в госпитале им. Бурденко в Москве
Дед Мороз и Снегурочка от "Единой России" поздравили военных в госпитале с Новым годом. Обложка © Telegram / "Единая Россия"
"Единая Россия" при поддержке фонда "Своих не бросаем" поздравила российских военнослужащих, находящихся в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.
Так, военные получили подарки и необходимые средства реабилитации, а именно: многофункциональные кровати, кресла-каталки и ходунки-роллеры для реабилитации. Вместе с тем новогодние презенты преподнесли врачам и медсёстрам. Руководитель штаба ЕР по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова отметила, что сегодня ВС РФ являются примером для детей, поэтому нужно помогать военным. Всех российских бойцов объединяет желание победы нашей страны, подчеркнула она.
"Партийный штаб по гуманитарному сотрудничеству в координации с Минобороны, "Молодой гвардией" и фондом "Своих не бросаем" взяли на сопровождение пять пилотных госпиталей. Со следующего года мы рассчитываем, что более 80 госпиталей на территории России будут охвачены нашей поддержкой", — добавила Кузнецова.
Ранее Лайф сообщал, что основательница "Лиги героев" и рэпер ST поздравили детей и раненых военных в ЛНР с Новым годом. Так, Ксения Шойгу и Александр Степанов сопроводили поставку гуманитарной помощи для них.