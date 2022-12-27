В заброшенном коровнике в Херсонской области нашли 666 килограммов марихуаны

В Херсонской области полицейские обнаружили более 650 килограммов марихуаны в заброшенном коровнике. Хозяева наркосклада уже задержаны, сообщает пресс-служба ВУ МВД России по региону.

На месте сотрудники правоохранительных органов нашли 123 коробки с готовой марихуаной и 427 кустов конопли, а также оборудование для культивирования растения. По данным экспертизы, общая масса изъятого составляет 666 килограммов. По факту инцидент возбуждено уголовное дело, подозреваемым светит от 10 до 15 лет лишения свободы, на время следствия их заключили под стражу.

"Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других мест культивирования запрещённых растений и каналов сбыта наркотических средств", — добавили в надзорном ведомстве.