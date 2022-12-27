Врач предупредила о синдроме "праздничного сердца" из-за переедания и алкоголя

Употребление алкогольных напитков вместе с возможным перееданием во время новогодних застолий зачастую становятся одной из причин такого явления, как "праздничное сердце". Подробнее о нём изданию "Петербургский дневник" рассказала врач-кардиолог Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова.

"Алкогольные напитки, большие объёмы жидкости могут приводить к дисбалансу электролитов, а у пациентов, которые страдают хронической аритмией, всё это может спровоцировать нарушение ритма, приступ аритмии. Поэтому на второй-третий день праздников мы наблюдаем госпитализации с аритмиями", — рассказала Юсупова.

Кризы у гипертоников может спровоцировать перегрузка солёной едой и жидкостью, которой человек будет её запивать, в результате чего может начаться задержка жидкости и повышение объёма циркулирующей крови. Подвержены подобным явлениям могут быть не только пожилые люди, отмечает кардиолог.

"Бывает, что аритмия возникает первый раз после обильного застолья и больше не повторяется. Но синдром "праздничного сердца" не зря существует, мы между собой знаем, что это значит. Есть люди, склонные генетически к аритмии, и до этого момента могут не знать об этом. Аритмия может возникнуть просто у здоровых людей, для которых этот дисбаланс электролитов, вызванный избыточными возлияниями, становится критичным в какой-то момент, происходит срыв ритма, который тоже может больше никогда не повториться", — добавила Юсупова.

Чтобы избежать неприятного синдрома, важно соблюдать принцип умеренности во время застолья, иметь под рукой все необходимые препараты или же не пить на морозе, так как это может быть более опасным, нежели употребление спиртного в домашних условиях. Также совсем нельзя игнорировать обмороки, которые могут произойти у человека, резко возникшее сердцебиение, приступы удушья или же все признаки инсульта.