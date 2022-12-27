6 несчастливых продуктов, которых не должно быть на новогоднем столе
Если не хотите, чтобы наступающий 2023-й был полон проблем и неурядиц, ни в коем случае не подавайте на стол в новогоднюю ночь эти шесть продуктов. В противном случае год не задастся.
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В ночь с 31 декабря на 1 января есть надо так, чтобы, по-первых, не было плохо в моменте, во-вторых, не было плохо все последующие 12 месяцев. Каких продуктов и блюд не должно быть на новогоднем столе, чтобы 2023-й сложился удачно? Рассказываем, что точно нужно убрать из праздничного меню.
Мясо птицы
Если не хотите, чтобы в новом году удача улетела от вас, лучше избегать блюд с любыми крылатыми существами, такими как индейка или курица. Птицы, когда чистят пёрышки, смотрят назад, что может означать пребывание в прошлом или, что ещё хуже, необходимость карабкаться, чтобы выжить. Если действительно жаждете крылышек, попробуйте запечь цветную капусту в остро-пряном кляре "Баффало". Такая закуска на вкус ничем не отличается от всеми любимых крыльев во фритюре. Вы больше по мясу? Блюда со свининой считаются удачливыми (потому что свиньи роют землю вперёд).
Крабы, омары и другие ракообразные
В Новый год не готовьте салаты и закуски с крабами и другими ракообразными, если не хотите столкнуться с серьёзными неудачами в 2023-м. Эти существа двигаются назад или из стороны в сторону, а не вперёд. Полностью от морепродуктов не отказывайтесь, просто замените нежелательные на любую рыбу, которая плывает вперёд, например, на лосося или тунца.
Полый хлеб
Обнаружить "воздушный карман" в хлебе — к смерти. Фото © Freepik
Избежать встречу с полым хлебом со стопроцентной вероятностью невозможно, поэтому лучше вообще отказаться от булок на Новогоднем столе. Заменить их можно тарталетками и хлебцами. Обнаружение большого "воздушного кармана" в хлебе считается предзнаменованием смерти, особенно в Новый год. Единственное исключение, если хлеб круглый, отверстие означает круг удачи, но разве стоит так рисковать?
Рис
На столе в ночь на 1 января не должно быть еды белого цвета, поскольку в китайской традиции он считается несчастливым и символизирует смерть. Тофу, яйца, рис, цветная капуста, белые сыры — попрощайтесь с ними до наступления 2023-го. Лучше приготовьте яркие блюда. Говорят, что зелень всех видов приносит богатство, а жёлтая еда (например, кукурузный хлеб) предвещает процветание и счастье. Удачу приносят апельсины, так что не забудьте про цитрусовые на десерт.
Креветки и морские гребешки
На новогоднем столе точно не должно быть креветок или блюд с ними, иначе придётся весь 2023-й провести в ожидании подачек. Фото © Pexels / Angela Roma
Морские обитатели — креветки, треска, гребешки, палтус и окуни — считаются донными, потому что они добывают пищу на дне океана. Если в 2023-м не хотите жить в ожидании подачек, не готовьте в новогоднюю ночь блюда с этими продуктами.
Бананы
Как оказалось, бананы — предвестники неудач, пишет Delish. Так что тем, кто обожает банановый хлеб и пудинг, лучше распрощаться со своими фаворитами до наступления нового года.
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