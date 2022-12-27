10 смешных и стыдных новогодних фотографий, глядя на которые вы выдохнете, что на них нет вас
Делать семейные фотографии на Новый год — традиция, которой придерживаются по всему миру. Правда, иногда кадры получаются такими странными, что ещё нужно подумать, прежде чем их кому-то отправлять...
"У него протез. Ей удалили грудь... Это их новогоднее фото", — mikelem.
Фото © Reddit / mikelem
"Работаю в фотостудии в Норвегии. Вот какую рождественскую открытку мы сняли в этом году", — TheTigon.
Фото © Reddit / TheTigon
"Жена позвала, чтобы рассказать, что сделала лучшую новогоднюю фотографию... Становится лучше с каждой секундой", — kielby.
Фото © Reddit / kielby
"Дедуля нанял профессионала, чтобы тот сделал ему фотографии и открытку на Новый год", — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
"Открытка моей подруги по случаю окончания 2020 года", — kcm1984.
Фото © Reddit / kcm1984
"В этом году решили сделать фотографию на Новый год в стиле ретро", — wayofcain.
Фото © Reddit / wayofcain
"Когда мне было семь, моя мама заставила нас сфотографироваться на рождественскую открытку. Мои сёстры ругались, поэтому я, как старший брат, сделал всё возможное", — LastNameRusk.
Фото © Reddit / LastNameRusk
"Мой друг Грег думал, что своей открыткой поднимет нам настроение. Вместо этого у нас теперь кошмары", — captainfatigue.
Фото © Reddit / captainfatigue
"Мы с соседками по блоку приняли нового участника нашей компании... Он не то чтобы в восторге от того, что мы пригласили его стать частью нашей новогодней фотографии", — luckyliko25.
Фото © Reddit / luckyliko25
"Рождественская открытка семьи моего друга в этом году", — Imjusttryingtothink.
Фото © Reddit / Imjusttryingtothink
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