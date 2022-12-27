10 смешных и стыдных новогодних фотографий, глядя на которые вы выдохнете, что на них нет вас

"У него протез. Ей удалили грудь... Это их новогоднее фото", — mikelem.

Фото © Reddit / mikelem

"Работаю в фотостудии в Норвегии. Вот какую рождественскую открытку мы сняли в этом году", — TheTigon.

Фото © Reddit / TheTigon

"Жена позвала, чтобы рассказать, что сделала лучшую новогоднюю фотографию... Становится лучше с каждой секундой", — kielby.

Фото © Reddit / kielby

"Дедуля нанял профессионала, чтобы тот сделал ему фотографии и открытку на Новый год", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

"Открытка моей подруги по случаю окончания 2020 года", — kcm1984.

Фото © Reddit / kcm1984

"В этом году решили сделать фотографию на Новый год в стиле ретро", — wayofcain.

Фото © Reddit / wayofcain

"Когда мне было семь, моя мама заставила нас сфотографироваться на рождественскую открытку. Мои сёстры ругались, поэтому я, как старший брат, сделал всё возможное", — LastNameRusk.

Фото © Reddit / LastNameRusk

"Мой друг Грег думал, что своей открыткой поднимет нам настроение. Вместо этого у нас теперь кошмары", — captainfatigue.

Фото © Reddit / captainfatigue

"Мы с соседками по блоку приняли нового участника нашей компании... Он не то чтобы в восторге от того, что мы пригласили его стать частью нашей новогодней фотографии", — luckyliko25.

Фото © Reddit / luckyliko25

"Рождественская открытка семьи моего друга в этом году", — Imjusttryingtothink.