Число вакансий со знанием китайского языка увеличилось в РФ с марта 2022 года

Число вакансий со знанием китайского языка увеличилось в России с марта 2022 года. В основном речь идёт о специалистах по логистике и менеджерах по внешнеэкономической деятельности. Количество подобных предложений выросло на 60%. Средняя зарплата этих сотрудников за полгода увеличилась на 15% и составила 71 тысячу рублей.

"Например, менеджеру в Москве с обязанностями ведения переговоров и поиска новых поставщиков в Китае с обязательным требованием знания китайского языка предлагают от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, а байеру радиооборудования — 80–100 тысяч", — сказано в исследовании "Зарплата.ру", которое оказалось в распоряжении RT.

При этом число вакансий переводчиков с китайского выросло на 30%. У них медианная зарплата составила 50 тысяч рублей, с марта 2022-го она выросла на 10%. При этом в большинстве случаев переводчикам с китайского важно знать и английский язык. В Москве специалист с обязанностями устного и письменного перевода может получить от 70 до 100 тысяч рублей, а владеющий юридической терминологией — от 100 до 120 тысяч рублей.