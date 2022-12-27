Вдова юмориста Пономаренко: Петросян даже не выходил на связь

Юморист из "Кривого зеркала" и "Аншлага" Валерий Пономаренко залез в долги ради лечения брата-близнеца Александра, который на днях скончался от рака. Об этом рассказала вдова артиста Анна. Также, по её словам, финансово семье помогали поклонники и коллеги братьев Пономаренко. В итоге удалось собрать небольшую сумму, однако благодаря ей получилось хоть немного продлить 55-летнему Александру жизнь.

"Нам собрали деньги, но на серьёзное лечение их не хватило. <...> Мы получили в районе 250 тысяч рублей. Но, для того чтобы начать лечение в Европе, нам нужен был депозит в 300 тысяч евро. Такую сумму мы не собрали", — приводит сайт kp.ru слова Анны.

Отвечая на вопрос, предлагал ли известный юморист Евгений Петросян собственную помощь, вдова Пономаренко отметила, что тот "даже не выходил на связь", а вот его коллега Геннадий Ветров действительно хорошо помогал семье.