В Росгвардии наградили отличившихся сотрудников ЧОП из новых регионов РФ

Лучшим работникам частных охранных организаций на территориях Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вручили ведомственные награды Росгвардии. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства. К наградам представили тех сотрудников, которые внесли значительный вклад в организацию охраны и антитеррористической защищённости образовательных организаций в новых российских регионах.

Так, за содействие Росгвардии и смелость и самоотверженность, проявленные в условиях, сопряжённых с риском для жизни, награды вручили работникам Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности", частным охранным предприятиям группы "СТАРК Безопасность", "Русь-Брянск", "Технологии безопасности" и их коллегам из других организаций.

В церемонии награждения принял участие замначальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор полиции Константин Пучков. Он поблагодарил представителей охранных фирм за эффективную работу при выполнении важнейших задач по обеспечению безопасности учебных заведений. При этом подчеркнул, что это не первый опыт конструктивного взаимодействия Росгвардии с охранными структурами. По словам Пучкова, сотрудники частных охранных организаций участвуют в обеспечении безопасности во время проведения спортивных, общественных и других массовых мероприятий и в большинстве своём демонстрируют профессиональный подход к делу. Кроме того, профессионалы из этой сферы являются членами Экспертного совета при Главном управлении государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, активно участвуют в работе по совершенствованию действующего законодательства, обсуждению текущих вопросов в сфере оборота оружия и охранной деятельности.

Константин Пучков поблагодарил представителей охранных фирм за эффективную работу. Видео © LIFE

На церемонии награждения также выступил замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он рассказал участникам мероприятия о проекте федерального закона "О частной охранной деятельности", который наделит частные охранные организации новыми полномочиями. Парламентарий отметил, что основная идея законопроекта — осовременить институт частной охраны и более полно использовать их потенциал в системе национальной безопасности России.