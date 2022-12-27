В Кремле ответили на заявление Армении о "принуждении" вступить в Союзное государство
В Кремле сочли провокационным заявление Армении о вступлении в Союзное государство
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Григорян ранее выступил с соответствующим утверждением, а также заявил, что российская сторона якобы давит на армян в вопросе Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.
"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности", — сказал Песков, комментируя слова секретаря Совбеза Армении.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что никто из российских чиновников никогда не требовал от армянской стороны коридора или вступления в Союзное государство.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году свои задачи продолжат выполнять войска России и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе для сохранения мира и стабильности.
Shutterstock