В Кремле ответили на заявление Армении о "принуждении" вступить в Союзное государство

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Григорян ранее выступил с соответствующим утверждением, а также заявил, что российская сторона якобы давит на армян в вопросе Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности", — сказал Песков, комментируя слова секретаря Совбеза Армении.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что никто из российских чиновников никогда не требовал от армянской стороны коридора или вступления в Союзное государство.