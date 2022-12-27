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27 декабря, 14:50

В Кремле ответили на заявление Армении о "принуждении" вступить в Союзное государство

В Кремле сочли провокационным заявление Армении о вступлении в Союзное государство

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Григорян ранее выступил с соответствующим утверждением, а также заявил, что российская сторона якобы давит на армян в вопросе Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности", — сказал Песков, комментируя слова секретаря Совбеза Армении.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что никто из российских чиновников никогда не требовал от армянской стороны коридора или вступления в Союзное государство.

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Наталья Исакова

Комментарий

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Николай Бычков27 декабря, 18:50

Соскучились по турецким ятаганам.

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