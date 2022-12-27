По программе социальной догазификации в России подвели газ к полумиллиону участков

В России по программе социальной догазификации подвели газ к полумиллиону участков. Всего поступило более 780 тысяч заявок на подключение. Об этом сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что большинство регионов ввели меры поддержки некоторых категорий граждан при подключении к газу.

"В 17 регионах субсидии отдельным категориям предусмотрены в полном объёме — в размере 100 тысяч рублей. Частично предусмотрены программы поддержки ещё в 27 регионах. В 34 субъектах РФ льгота в необходимом объёме не предоставлена до настоящего времени. Прошу ещё раз глав этих регионов взять под личный контроль ход работы", — сказал он на заседании федерального штаба по газификации.

По словам Журавлёва, Ленинградская область — лидер по данной поддержке. Там размер субсидии составляет 198 тысяч рублей на одно домовладение. Он напомнил, что по поручению президента минимальный размер субсидий должен составлять не менее 100 тысяч рублей.