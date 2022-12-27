По программе социальной догазификации в России подвели газ к полумиллиону участков
В России по программе социальной догазификации подвели газ к полумиллиону участков. Всего поступило более 780 тысяч заявок на подключение. Об этом сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что большинство регионов ввели меры поддержки некоторых категорий граждан при подключении к газу.
"В 17 регионах субсидии отдельным категориям предусмотрены в полном объёме — в размере 100 тысяч рублей. Частично предусмотрены программы поддержки ещё в 27 регионах. В 34 субъектах РФ льгота в необходимом объёме не предоставлена до настоящего времени. Прошу ещё раз глав этих регионов взять под личный контроль ход работы", — сказал он на заседании федерального штаба по газификации.
По словам Журавлёва, Ленинградская область — лидер по данной поддержке. Там размер субсидии составляет 198 тысяч рублей на одно домовладение. Он напомнил, что по поручению президента минимальный размер субсидий должен составлять не менее 100 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал о том, что программа социальной газификации в РФ становится бессрочной, а её действие расширяется на медицинские и образовательные организации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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