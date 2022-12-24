Раскричавшийся на съёмках шоу Киркоров так напугал кролика, что тот наделал прямо в ладонь поп-короля

Судя по видео, чёрный крольчонок сначала спокойно сидел у поп-короля в ладони. На фоне звучали шумные поздравления с Новым годом. "И он нам точно принесёт удачу!" — крикнул Лазарев. В этот момент Киркоров выпустил испуганного зверька из рук, потому что тот справил нужду. Пушистик, к счастью, не пострадал — его вовремя успел поймать другой участник съёмок.