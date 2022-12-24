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24 декабря, 18:57

Раскричавшийся на съёмках шоу Киркоров так напугал кролика, что тот наделал прямо в ладонь поп-короля

Киркоров и Лазарев напугали крольчонка на съёмках новогоднего телешоу

Певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев напугали символ 2023 года — кролика — во время съёмок новогоднего шоу на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров так напугал кролика на съёмках новогодней передачи, что символ 2023 года помочился на поп-короля. Видео © НТВ

Судя по видео, чёрный крольчонок сначала спокойно сидел у поп-короля в ладони. На фоне звучали шумные поздравления с Новым годом. "И он нам точно принесёт удачу!" — крикнул Лазарев. В этот момент Киркоров выпустил испуганного зверька из рук, потому что тот справил нужду. Пушистик, к счастью, не пострадал — его вовремя успел поймать другой участник съёмок.

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Обложка ©

НТВ

Ирина Фальке

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