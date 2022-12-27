Эвелина Хромченко назвала самое эффектное декольте 2022 года

Журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко "отдала" приз за самое эффектное декольте 2022 года американскому актёру Тимоти Шаламе — в сентябре он появился на ковровой дорожке на Венецианском кинофестиле в костюме с голой спиной. Столь эффектным выходом артист тогда приковал к себе миллионы взглядов.

"Приз за самое эффектное декольте года уходит к Тимоти Шаламе и Хайдеру Акерманну (дизайнер экстравагантного наряда. — Прим. Лайфа). И не потому, что сегодня главный Питер Пэн мирового кино стал на день старше (27 декабря актёру исполнилось 27 лет. — Прим. Лайфа)", — написала Хромченко в телеграм-канале.

Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале – 2022. Фото © Telegram / EvelinaFashionSchool

Модный эксперт подчеркнула, что красный комбинезон с абсолютно голой спиной, который был на Шаламе во время премьеры фильма "Целиком и полностью", затмил бесчисленное множество платьев с вырезами, блиставших на красных ковровых дорожках в 2022 году.