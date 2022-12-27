10 фото таких редких кукол, что о них скоро будут мечтать все коллекционеры
Эти куклы не стоят тысячи долларов, не сделаны из редких материалов, за ними нет очередей, но истории, которые стоят за этими игрушками, сделают их желанными объектами любой коллекции.
"В моём супермаркете продаются куклы с синдромом Дауна", — GDTango.
Фото © Reddit / GDTango
"Дедуля с витилиго вяжет кукол для детей с этим заболеванием", — pics.
Фото © Reddit / pics
"Мама выложила фото куклы, которую сделала. Хорошая работа, мам", — hkkabacha.
Фото © Reddit / hkkabacha
"Сестра связала мне игрушку — Пеннивайза. Я запираю его в ящике стола, когда ложусь спать", — haze1988.
Фото © Reddit / haze1988
"Наконец-то доделала вторую хоррор-куклу!" — QueenGlass.
Фото © Reddit / QueenGlass
"Дочь любит Бэтмена, поэтому моя подруга сделала куклу Бэтмена, похожую на неё!" — tas253.
Фото © Reddit / tas253
"Сын нарисовал эту картину. Жена превратила рисунок в эту куклу", — NotActuallyMyName.
Фото © Reddit / NotActuallyMyName
"Когда твой новый пёс сгрыз руку любимой куклы дочери — и тебе пришлось выходить из ситуации как можешь. Сделал Эльзе "ледяную руку" из эпоксидной смолы", — gregbrahe.
Фото © Reddit / gregbrahe
"Мы с родителями делали куклу в стиле стимпанк для рождественского подарка моей младшей сестрёнке. Закончили в последнюю минуту", — TCOliver1.
Фото © Reddit / TCOliver1
"Мой папа боится летать, поэтому, когда мне было пять лет, я сделала ему куклу, чтобы он брал её с собой в самолёт. Мама только что прислала мне это фото. Это он собирался, чтобы прилететь ко мне. Кукле уже 43 года!" — snowglobesnowglobe.
Фото © Reddit / snowglobesnowglobe
Reddit / QueenGlass, snowglobesnowglobe