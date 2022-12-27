10 фото таких редких кукол, что о них скоро будут мечтать все коллекционеры

"В моём супермаркете продаются куклы с синдромом Дауна", — GDTango.

Фото © Reddit / GDTango

"Дедуля с витилиго вяжет кукол для детей с этим заболеванием", — pics.

Фото © Reddit / pics

"Мама выложила фото куклы, которую сделала. Хорошая работа, мам", — hkkabacha.

Фото © Reddit / hkkabacha

"Сестра связала мне игрушку — Пеннивайза. Я запираю его в ящике стола, когда ложусь спать", — haze1988.

Фото © Reddit / haze1988

"Наконец-то доделала вторую хоррор-куклу!" — QueenGlass.

Фото © Reddit / QueenGlass

"Дочь любит Бэтмена, поэтому моя подруга сделала куклу Бэтмена, похожую на неё!" — tas253.

Фото © Reddit / tas253

"Сын нарисовал эту картину. Жена превратила рисунок в эту куклу", — NotActuallyMyName.

Фото © Reddit / NotActuallyMyName

"Когда твой новый пёс сгрыз руку любимой куклы дочери — и тебе пришлось выходить из ситуации как можешь. Сделал Эльзе "ледяную руку" из эпоксидной смолы", — gregbrahe.

Фото © Reddit / gregbrahe

"Мы с родителями делали куклу в стиле стимпанк для рождественского подарка моей младшей сестрёнке. Закончили в последнюю минуту", — TCOliver1.

Фото © Reddit / TCOliver1

"Мой папа боится летать, поэтому, когда мне было пять лет, я сделала ему куклу, чтобы он брал её с собой в самолёт. Мама только что прислала мне это фото. Это он собирался, чтобы прилететь ко мне. Кукле уже 43 года!" — snowglobesnowglobe.