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27 декабря, 15:35
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10 фото таких редких кукол, что о них скоро будут мечтать все коллекционеры

Эти куклы не стоят тысячи долларов, не сделаны из редких материалов, за ними нет очередей, но истории, которые стоят за этими игрушками, сделают их желанными объектами любой коллекции.

"В моём супермаркете продаются куклы с синдромом Дауна", — GDTango.

Фото © Reddit / GDTango

Фото © Reddit / GDTango

"Дедуля с витилиго вяжет кукол для детей с этим заболеванием", — pics.

Фото © Reddit / pics

Фото © Reddit / pics

"Мама выложила фото куклы, которую сделала. Хорошая работа, мам", — hkkabacha.

Фото © Reddit / hkkabacha

Фото © Reddit / hkkabacha

"Сестра связала мне игрушку — Пеннивайза. Я запираю его в ящике стола, когда ложусь спать", — haze1988.

Фото © Reddit / haze1988

Фото © Reddit / haze1988

"Наконец-то доделала вторую хоррор-куклу!" QueenGlass.

Фото © Reddit / QueenGlass

Фото © Reddit / QueenGlass

"Дочь любит Бэтмена, поэтому моя подруга сделала куклу Бэтмена, похожую на неё!" tas253.

Фото © Reddit / tas253

Фото © Reddit / tas253

"Сын нарисовал эту картину. Жена превратила рисунок в эту куклу", — NotActuallyMyName.

Фото © Reddit / NotActuallyMyName

Фото © Reddit / NotActuallyMyName

"Когда твой новый пёс сгрыз руку любимой куклы дочери — и тебе пришлось выходить из ситуации как можешь. Сделал Эльзе "ледяную руку" из эпоксидной смолы", — gregbrahe.

Фото © Reddit / gregbrahe

Фото © Reddit / gregbrahe

"Мы с родителями делали куклу в стиле стимпанк для рождественского подарка моей младшей сестрёнке. Закончили в последнюю минуту", — TCOliver1.

Фото © Reddit / TCOliver1

Фото © Reddit / TCOliver1

"Мой папа боится летать, поэтому, когда мне было пять лет, я сделала ему куклу, чтобы он брал её с собой в самолёт. Мама только что прислала мне это фото. Это он собирался, чтобы прилететь ко мне. Кукле уже 43 года!" snowglobesnowglobe.

Фото © Reddit / snowglobesnowglobe

Фото © Reddit / snowglobesnowglobe

10 конструкторов Lego, которые объяснят, что эти игрушки далеко не только для маленьких

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Обложка ©

Reddit / QueenGlass, snowglobesnowglobe

Сергей Трофимов

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