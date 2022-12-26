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Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 13:30
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Звёзды разделись, показав Санта-Клаусу, каким горячим бывает ожидание рождественского чуда

Оглавление
Пэрис Хилтон
Ким Кардашьян
Кейт Бекинсейл
Элизабет Хёрли
Кендалл Дженнер
Мэрайя Кэри
Кайли Дженнер
Дженнифер Лопес

Католики традиционно отмечают Рождество 25 декабря. Зарубежные звёзды используют этот день не только для встречи с близкими, но и чтобы покрасоваться. Чьи образы в 2022-м запомнились откровенностью?

На Западе Рождество 25 декабря куда главнее новогодней ночи. Этот праздник ждут, чтобы собраться около наряженной ёлки, вручить друг другу подарки и просто провести время с семьёй или любимыми друзьями, а ещё — запостить в соцсети снимки в рождественских свитерах или пижамах. Последним грешат и знаменитости. Причём некоторые не упускают шанса покрасоваться в откровенных нарядах. Кто из звёзд отличился горячими образами на Рождество в 2022-м?

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон на Рождество вышла к ёлке на шпильках, в нижнем белье и колпаке Санта-Клауса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

Пэрис Хилтон на Рождество вышла к ёлке на шпильках, в нижнем белье и колпаке Санта-Клауса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

Эпатажная Пэрис Хилтон, помимо милых снимков, на которых предстала в объятиях супруга Картера Реума, поделилась и серией горячих фото. На них знаменитая блондинка красуется в ярко-красном нижнем белье. Чем не помощница Санты-Клауса, о которой многие так мечтают.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян встретила Рождество-2022 в идеальном блестящем платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Ким в этом году выбрала не столь откровенный, сколь сексуальный образ. Кардашьян облачилась на Рождество в элегантное серебряное платье из блёсток, которое идеально подчеркнуло все достоинства её фигуры.

Кейт Бекинсейл

Актриса Кейт Бекинсейл в окружении самых сексуальных Сант. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katebeckinsale

Актриса Кейт Бекинсейл в окружении самых сексуальных Сант. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katebeckinsale

Кейт Бекинсейл на рождественском снимке оказалась в довольно скромном наряде. Зато присмотритесь к прекрасным кавалерам, которые окружили британскую актрису. Иногда образ сексуальным делает не наряд, а "аксессуары" к нему. В данном случае в роли дополнений выступили двое молодых мужчин в шапках Санты.

Элизабет Хёрли

57-летняя Элизабет Хёрли надела комбинезон с дерзким декольте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethhurley1

57-летняя Элизабет Хёрли надела комбинезон с дерзким декольте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethhurley1

Актриса и модель Элизабет Хёрли на Рождество-2022 выбрала наряд в зелёных оттенках с глубоким декольте. Согласитесь, образ выглядит дерзко и смело для 57 лет. Уверены, любая дама не останется незамеченной на вечеринке, если повторит такой лук.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер в платье в пол на Рождество. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kendalljenner

Кендалл Дженнер в платье в пол на Рождество. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kendalljenner

Ещё одна дива из семейства Кардашьян — Дженнер — показалась на Рождество в сногсшибательном красном платье. Открытая спина, длинный шлейф и блестящая ткань сделали образ Кендалл одновременно женственным и очень сексуальным.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри в образе сексуальной помощницы Санты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariahcarey

В этом году певица Мэрайя Кэри, та самая исполнительница гимна Рождества All I Want For Christmas is You, решила прокатить деток в санях настоящего Санты. А заодно и приодеться его самой красивой помощницей. Несмотря на возраст — Мэрайе 52 года, выглядит она в обтягивающем костюме очень даже привлекательно.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в откровенном архивном платье Mugler. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в откровенном архивном платье Mugler. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Бизнесвумен Кайли Дженнер в этом году выбрала платье с откровенными вырезами на бедре и груди из архива модного дома Mugler. В итоге все вокруг были восхищены роскошными формами модели.

Дженнифер Лопес

Наряд Дженнифер Лопес на Рождество. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Наряд Дженнифер Лопес на Рождество. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Новоиспечённая супруга Бена Аффлека выбрала для Рождества в этом году интересный и даже немного экстравагантный образ. На снимке Джей Ло позирует у ёлки в голубом платье с красными бантиками и такого же оттенка туфлях на каблуке. Может, так Дженнифер решила намекнуть мужу, что она главный его подарок в 2022-м?

7 нарядов, в которых вы точно не встретите своё счастье в Новый год
7 нарядов, в которых вы точно не встретите своё счастье в Новый год
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton / kyliejenner

Елизавета Терешкова
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