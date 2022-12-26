Звёзды разделись, показав Санта-Клаусу, каким горячим бывает ожидание рождественского чуда

На Западе Рождество 25 декабря куда главнее новогодней ночи. Этот праздник ждут, чтобы собраться около наряженной ёлки, вручить друг другу подарки и просто провести время с семьёй или любимыми друзьями, а ещё — запостить в соцсети снимки в рождественских свитерах или пижамах. Последним грешат и знаменитости. Причём некоторые не упускают шанса покрасоваться в откровенных нарядах. Кто из звёзд отличился горячими образами на Рождество в 2022-м?

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон на Рождество вышла к ёлке на шпильках, в нижнем белье и колпаке Санта-Клауса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

Эпатажная Пэрис Хилтон, помимо милых снимков, на которых предстала в объятиях супруга Картера Реума, поделилась и серией горячих фото. На них знаменитая блондинка красуется в ярко-красном нижнем белье. Чем не помощница Санты-Клауса, о которой многие так мечтают.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян встретила Рождество-2022 в идеальном блестящем платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Ким в этом году выбрала не столь откровенный, сколь сексуальный образ. Кардашьян облачилась на Рождество в элегантное серебряное платье из блёсток, которое идеально подчеркнуло все достоинства её фигуры.

Кейт Бекинсейл

Актриса Кейт Бекинсейл в окружении самых сексуальных Сант. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katebeckinsale

Кейт Бекинсейл на рождественском снимке оказалась в довольно скромном наряде. Зато присмотритесь к прекрасным кавалерам, которые окружили британскую актрису. Иногда образ сексуальным делает не наряд, а "аксессуары" к нему. В данном случае в роли дополнений выступили двое молодых мужчин в шапках Санты.

Элизабет Хёрли

57-летняя Элизабет Хёрли надела комбинезон с дерзким декольте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethhurley1

Актриса и модель Элизабет Хёрли на Рождество-2022 выбрала наряд в зелёных оттенках с глубоким декольте. Согласитесь, образ выглядит дерзко и смело для 57 лет. Уверены, любая дама не останется незамеченной на вечеринке, если повторит такой лук.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер в платье в пол на Рождество. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kendalljenner

Ещё одна дива из семейства Кардашьян — Дженнер — показалась на Рождество в сногсшибательном красном платье. Открытая спина, длинный шлейф и блестящая ткань сделали образ Кендалл одновременно женственным и очень сексуальным.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри в образе сексуальной помощницы Санты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariahcarey

В этом году певица Мэрайя Кэри, та самая исполнительница гимна Рождества All I Want For Christmas is You, решила прокатить деток в санях настоящего Санты. А заодно и приодеться его самой красивой помощницей. Несмотря на возраст — Мэрайе 52 года, выглядит она в обтягивающем костюме очень даже привлекательно.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в откровенном архивном платье Mugler. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Бизнесвумен Кайли Дженнер в этом году выбрала платье с откровенными вырезами на бедре и груди из архива модного дома Mugler. В итоге все вокруг были восхищены роскошными формами модели.

Дженнифер Лопес

Наряд Дженнифер Лопес на Рождество. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo