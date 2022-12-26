6 золотых правил, без знания которых общение с тёщей и начинать не стоит

Отношения тёщ и зятьёв давно стали вдохновением для тех, кто любит придумывать анекдоты. Если не хотите, чтобы про вашу семью все вокруг травили байки, избегайте склок с мамой жены, даже если она в открытую идёт на конфликт, провоцирует. Не попасться на удочку "змеи" помогут шесть правил, которые Лайфу перечислила психолог Ирина Барбат.

Психолог Ирина Барбат назвала life.ru главные правила общения с тёщей. Фото © Предоставлено Лайфу

1. Относитесь к тёще уважительно

Тёща — это мать. Мама вашей жены и не более того. И первое правило в общении с тёщей — уважение. Относитесь к тёще уважительно, как к маме вашей супруги. Именно мама воспитала и вложила в вашу жену то, что сделало её такой женщиной, которую вы полюбили. Уважайте это. И будьте благодарны тёще за свою жену.

2. Определите границы вашей с женой семьи

Вы должны сразу определить границы вашей с супругой семьи, чтобы все родственники и тёща в том числе понимали, что у вас своя ячейка общества, своё пространство. Фото © Freepik

Второе правило — определите границы вашей семьи. Пусть тёща понимает, что у вас своя ячейка общества, своё пространство. Даже если жить приходится всем в одной квартире. Вежливо, мягко, но при этом достаточно чётко расставьте эти границы.

3. Не выясняйте отношения с женой при её маме

Третье правило — не выяснять отношения с женой при тёще. Тёща — мама. И для неё дочка — лучшая, любимая. И как бы дочь себя ни вела, родительница всегда будет защищать её. При ссорах или скандалах с благоверной вы будете не в выигрыше. Мама не даст вам обидеть свою дочь, встанет на её защиту, а вы останетесь плохим и виноватым.

4. Делайте тёще комплименты

Четвёртое правило — делайте комплименты тёще. Особенно если есть за что похвалить её внешний вид или кулинарные способности. Тёща — женщина. И, как любая дама, падка на положительную оценку её внешности и умений. Тёща приготовила борщ? Хвалите её борщ. Ведь именно её супы такие вкусные, что вы готовы съесть несколько порций подряд.

5. Не учите тёщу жизни

Тёща уже прожила свою жизнь так, как посчитала нужным, потому не пытайтесь её переделать, не учите, как "правильно" себя вести. Фото © Shutterstock

Пятое правило — не учите тёщу жить. Не пытайтесь её переделать. Не стоит сообщать, что она что-то делает не так, что в чём-то не разбирается или не понимает в силу возраста или воспитания. Это вызовет агрессию в ваш адрес. Тёща уже прожила жизнь так, как прожила. У неё есть свои установки, ценности, принципы, и они — её, на них она имеет право. А вот у вас нет права учить её жить. Как говорится, яйца курицу не учат. Просто принимайте её такой, какая она есть.

6. Не живите вместе с тёщей

И последнее, тем не менее очень важное шестое правило — не живите с тёщей под одной крышей. Впрочем, как и со свекровью. Взрослые люди, создавшие семью, должны иметь собственную территорию. И на этой территории будут свои законы и правила, обычаи и устои. Нужно помнить, что для наших родителей мы всегда будем детьми. И пока мы живём с ними, то и будем играть роль детей. А детская позиция мешает взрослой жизни. Поэтому, если появилась возможность, тут же съезжайте и живите своей семьёй.