В Петербурге на стройке обрушились конструкции

На стройке жилого комплекса "Лондон парк" в Выборгском районе Санкт-Петербурга обрушились строительные леса. По данным 78.ru, всё произошло сегодня вечером на улице Кустодиева, 12. Заявка об инциденте поступила в 19:28. Арматура рухнула после того, как было залито 100 кубометров бетона.

В Петербурге на стройке ЖК "Лондон парк" обрушились строительные леса. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП. Судя по кадрам, на место уже выехали сотрудники экстренных служб, которые занимаются разведкой. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.