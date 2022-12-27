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27 декабря, 18:16

В Петербурге на стройке обрушились конструкции

На стройке жилого комплекса "Лондон парк" в Выборгском районе Санкт-Петербурга обрушились строительные леса. По данным 78.ru, всё произошло сегодня вечером на улице Кустодиева, 12. Заявка об инциденте поступила в 19:28. Арматура рухнула после того, как было залито 100 кубометров бетона.

В Петербурге на стройке ЖК "Лондон парк" обрушились строительные леса. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП. Судя по кадрам, на место уже выехали сотрудники экстренных служб, которые занимаются разведкой. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В стамбульском ресторане рухнул балкон с отдыхающими

В стамбульском ресторане рухнул балкон с отдыхающими

Ранее Лайф писал, что девочка погибла под завалами рухнувшего после взрыва дома под Волгоградом. Всё случилось в рабочем посёлке Иловля на улице Ковалёвых.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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