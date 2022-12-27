Число жертв снежной бури в США выросло до 63

В США в результате сильных морозов и снежной бури погибло уже 63 человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Гибель людей, вызванная разгулом стихии, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас. При этом почти половина из погибших (33 человека) приходится на штат Нью-Йорк: особенно пострадал расположенный в глубине континента город Буффало. Власти призывают граждан оставаться дома и держаться подальше от дорог. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Вclemms

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Garrett Sheehan