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27 декабря, 17:40

Число жертв снежной бури в США выросло до 63

<p>Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/GarrettDSheehan/status/1606664969369649154/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Garrett Sheehan</a></p>

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Garrett Sheehan

В США в результате сильных морозов и снежной бури погибло уже 63 человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Гибель людей, вызванная разгулом стихии, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас. При этом почти половина из погибших (33 человека) приходится на штат Нью-Йорк: особенно пострадал расположенный в глубине континента город Буффало. Власти призывают граждан оставаться дома и держаться подальше от дорог. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Вclemms

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Вclemms

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Garrett Sheehan

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Garrett Sheehan

Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за неутихающей снежной бури

Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за неутихающей снежной бури

Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США в конце минувшей недели. Во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали -41 градус. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но число погибших до сих пор растёт.

Наталья Исакова
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