МИД Болгарии вызвал посла РФ Митрофанову из-за объявления журналиста Грозева в розыск

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало российского посла Элеонору Митрофанову для беседы после объявления в розыск журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева. Об этом говорится в заявлении на сайте национального телевидения страны.

"Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников", — сказано в сообщении.

Учитывая, что рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно, днём встречи станет четверг. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе разговора 29 декабря планируется в том числе обсудить изучение болгарского языка в новых регионах РФ — министерство заявляет, что это якобы запрещено, однако никаких примеров не приводит. Кроме того, МИД намерен сообщить о якобы снятии портретов исторических деятелей Болгарии.

Ранее Лайф писал, что летом главный расследователь издания Bellingcat Христо Грозев признался, что украинская сторона пыталась завербовать российских пилотов для угона самолётов ВКС РФ. При этом журналист утверждает, что лично участвовал в этом деле исключительно в качестве документалиста.