В Узбекистане 18 детей погибли, отравившись индийским сиропом от кашля

В Самарканде 18 детей умерли после приёма сиропа от кашля индийской компании Marion Biotech. Речь идёт о препарате "Док-1 Макс", сообщается в телеграм-канале Минздрава Узбекистана.

"Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух – семи дней три-четыре раза в день от двух с половиной до пяти миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минздраве, всем юным пациентам родители давали сироп самостоятельно или по рекомендации сотрудников аптек. Согласно предварительным результатам лабораторных исследований, серия индийского препарата, из-за которого погибли дети, содержит этиленгликоль. При чрезмерном употреблении это токсичное вещество вызывает необратимые изменения в организме. Так, при поражении этиленгликолем смертность составляет порядка 60% всех случаев отравления.

В связи с произошедшей трагедией было уволено семь высокопоставленных сотрудников Минздрава, а "Док-1 Макс" сняли с продажи во всех аптеках на территории Узбекистана. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.