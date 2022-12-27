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27 декабря, 12:42

В Балашихе врачи удалили пациентке опухоль, составлявшую почти четверть её веса

В Подмосковье хирурги удалили женщине 12-килограммовую опухоль

В подмосковной Балашихе хирурги онкологического диспансера удалили пациентке опухоль в брюшной полости, которая составляла почти четверть её веса — 12 килограммов. Женщина сообщила врачам, что испытывает тошноту и запоры после приёма пищи. В ходе обследования у неё выявили липосаркому забрюшинного пространства.

"Опухоль у пациентки занимала две трети брюшной полости от диафрагмы до малого таза, она оттесняла внутренние органы и не давала полноценно функционировать организму", — уточнил заведующий онкологическим отделением № 10 областного онкологического диспансера Евгений Лавров.

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Он уточнил, что у пациентки был низкий вес — менее 55 килограммов. У неё также не функционировала правая почка, которая вовлекалась в опухолевый процесс. Женщину успешно прооперировали, после чего выписали. Теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии.

Ранее Лайф писал о том, что хирурги столичного центра Блохина удалили с тела нижегородца огромную опухоль весом почти 24 килограмма. Новообразование росло в организме 22-летнего Михаила на протяжении 15 лет.

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Фото предоставлено Лайфу

Илья Суриков

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