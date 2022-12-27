Экс-капитан "Зенита" Кришито в пятый раз вернулся в "Дженоа"
Итальянец Доменико Кришито вернулся в "Дженоа". Обложка © Twitter / Genoa CFC
Бывший капитан "Зенита" итальянец Доменико Кришито возобновил профессиональную карьеру и вновь вернулся в "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в "Твиттере".
"С возращением! Клуб объявляет, что со второго января 2023 года Доменико Кришито снова вернётся в "Дженоа", — говорится в сообщении.
При этом срок действия контракта с 35-летним итальянским защитником не разглашается. Интересно отметить, что это уже пятый приход Кришито в состав красно-синих. Напомним, что с 2011-го по 2018 год футболист также играл за петербургский "Зенит". Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" назначил дату медосмотра для португальца Криштиану Роналду и забронировал жильё для представителей игрока. Как пишет CBS Sports, общие условия контракта согласованы, дело за подписью звёздного футболиста.