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27 декабря, 18:47

Экс-капитан "Зенита" Кришито в пятый раз вернулся в "Дженоа"

<p>Итальянец Доменико Кришито вернулся в "Дженоа". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/GenoaCFC/status/1607783446503358469/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Genoa CFC</a></p>

Итальянец Доменико Кришито вернулся в "Дженоа". Обложка © Twitter / Genoa CFC

Бывший капитан "Зенита" итальянец Доменико Кришито возобновил профессиональную карьеру и вновь вернулся в "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в "Твиттере".

"С возращением! Клуб объявляет, что со второго января 2023 года Доменико Кришито снова вернётся в "Дженоа", — говорится в сообщении.

При этом срок действия контракта с 35-летним итальянским защитником не разглашается. Интересно отметить, что это уже пятый приход Кришито в состав красно-синих. Напомним, что с 2011-го по 2018 год футболист также играл за петербургский "Зенит". Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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Наталья Исакова

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