Экс-капитан "Зенита" Кришито в пятый раз вернулся в "Дженоа"

"С возращением! Клуб объявляет, что со второго января 2023 года Доменико Кришито снова вернётся в "Дженоа", — говорится в сообщении.

При этом срок действия контракта с 35-летним итальянским защитником не разглашается. Интересно отметить, что это уже пятый приход Кришито в состав красно-синих. Напомним, что с 2011-го по 2018 год футболист также играл за петербургский "Зенит". Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.