Стало известно, когда в Африку прибудет первое судно с российскими удобрениями

Первое судно с российскими удобрениями вышло из порта Южно-Африканского города Гкеберха и должно прибыть 31 декабря в Мозамбик для разгрузки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя портовой службы контроля за движением судов Гкеберхи.

По его словам, сухогруз MV Greenwich из-за шторма вынужден был зайти в Гкеберху 25 декабря. Планировалось, что судно, на борту которого находится 20 тысяч тонн удобрений, простоит в порту порядка семи дней, но сейчас шторм утих и капитан решил продолжить маршрут, чтобы успеть доставить груз до начала 2023 года.

Напомним, MV Greenwich под флагом Великобритании вышел из Нидерландов 29 ноября. После разгрузки в порту груз отправят в Малави наземным транспортом. Эта страна не имеет выхода к морю.