Нефть Brent подорожала до уровня начала декабря

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте следующего года выросла до 86 долларов за баррель. Такие данные приводятся на Лондонской бирже ICE. Подобный уровень бы в последний раз 5 декабря.

В 19:30 мск стоимость Brent поднималась на 1,78%, до 86 долларов за баррель. При этом меньше чем через полчаса (в 19:55 мск) цена стала находиться на уровне 85,97 долларов за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале следующего года поднимался на 1,75%, до 80,95 долларов за баррель.