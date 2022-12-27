Путин запретил поставки нефти из России в страны, где ввели потолок цен

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. Речь в нём идёт о запрете поставлять российскую нефть в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.

"Установить, что в связи с введением США и примкнувшим к ним иностранным государствам запрета на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, оказание услуг, связанных с такими перевозками, который применяется в случае реализации российской нефти и нефтепродуктов по ценам выше предельной цены, установленной указанными государствами, запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что в контрактах на эти поставки предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", — сказано в документе.

Запрет будет применяться на всех этапах производства и до конечного покупателя.