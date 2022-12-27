Путин запретил поставки нефти из России в страны, где ввели потолок цен
Президент Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. Речь в нём идёт о запрете поставлять российскую нефть в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.
"Установить, что в связи с введением США и примкнувшим к ним иностранным государствам запрета на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, оказание услуг, связанных с такими перевозками, который применяется в случае реализации российской нефти и нефтепродуктов по ценам выше предельной цены, установленной указанными государствами, запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что в контрактах на эти поставки предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", — сказано в документе.
Запрет будет применяться на всех этапах производства и до конечного покупателя.
Сам Путин ранее сообщил, что Россия от введения потолка цен на нефть ничего не теряет: по его словам, мы и так находились в рынке, то есть не завышали стоимость энергоресурсов. Введённые ограничения носят скорее предупредительный характер — чтобы Запад прекратил попытки навязать производителям нефти административные правила регулирования цен.