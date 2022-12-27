ЦБ предложил ввести новую категорию кредитов для россиян
Банк России предлагает ввести новую категорию кредитов для граждан с финансовым положением ниже среднего. Об этом говорится в докладе регулятора.
"Предлагаем ввести новую категорию потребительских кредитов для заёмщиков с повышенным риском, чьё финансовое положение хуже среднего, но всё ещё позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга", — указано в документе.
В ЦБ надеются, что таким образом часть заёмщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам, смогут получить средства в банках и тем самым сократить расходы.
Перед решением взять кредит нужно чётко осознавать, что вы можете его выплачивать, ведь существуют займы, опасные для финансового благополучия. Какие это кредиты, рассказала юрист Елена Кудерко.
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