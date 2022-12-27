ЦБ предложил ввести новую категорию кредитов для россиян

Банк России предлагает ввести новую категорию кредитов для граждан с финансовым положением ниже среднего. Об этом говорится в докладе регулятора.

"Предлагаем ввести новую категорию потребительских кредитов для заёмщиков с повышенным риском, чьё финансовое положение хуже среднего, но всё ещё позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга", — указано в документе.

В ЦБ надеются, что таким образом часть заёмщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам, смогут получить средства в банках и тем самым сократить расходы.