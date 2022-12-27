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27 декабря, 16:15

Москвичка решила засудить брачное агентство, которое не нашло мужчину её мечты

Москвичка решила засудить брачное агентство, на услуги которого потратила свыше трёх миллионов рублей, но так и осталась без второй половинки. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

В марте текущего года 33-летняя девушка обратилась к услугам агентства "Вместе и навсегда". Менеджер пообещал подобрать ей подходящего жениха в кратчайшие сроки. За свою работу консультант попросил аж 3,4 миллиона рублей за месяц. Основную часть денег доверчивая клиентка перевела через банковский счёт, а остальные средства сотрудник агентства получил наличкой. Спустя некоторое время девушка начала понимать, что обещанного жениха ей не видать, как и своих денег, поэтому и пришла с заявлением в полицию.

Оказалось, что на компанию "Вместе и навсегда" жаловались уже другие женщины-одиночки. По их словам, менеджеры агентства создают в соцсетях фейковые аккаунты с успешными и красивыми мужчинами. Причём с дамами такие "кавалеры" общаются якобы через помощников, о чём и предупреждают "избранниц". А спустя время попавшихся на уловку женщины оповещают, что мужчина их мечты занят. Тогда представительницам прекрасного пола предлагают заполнить платную анкету, чтобы им подобрали другого спутника.

"Американский нефтяник" развёл москвичку почти на миллион рублей

"Американский нефтяник" развёл москвичку почти на миллион рублей

Ранее Лайф писал, что фитнес-блогерше из Москвы предложили подзаработать на Ozon и развели на 200 тысяч рублей. Девушке в соцсетях написали мошенники, описав следующую схему: закупить множество разных вещей, а затем вернуть потраченные деньги, да ещё и с процентами.


Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова

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