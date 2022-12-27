Москвичка решила засудить брачное агентство, которое не нашло мужчину её мечты

Москвичка решила засудить брачное агентство, на услуги которого потратила свыше трёх миллионов рублей, но так и осталась без второй половинки. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

В марте текущего года 33-летняя девушка обратилась к услугам агентства "Вместе и навсегда". Менеджер пообещал подобрать ей подходящего жениха в кратчайшие сроки. За свою работу консультант попросил аж 3,4 миллиона рублей за месяц. Основную часть денег доверчивая клиентка перевела через банковский счёт, а остальные средства сотрудник агентства получил наличкой. Спустя некоторое время девушка начала понимать, что обещанного жениха ей не видать, как и своих денег, поэтому и пришла с заявлением в полицию.

Оказалось, что на компанию "Вместе и навсегда" жаловались уже другие женщины-одиночки. По их словам, менеджеры агентства создают в соцсетях фейковые аккаунты с успешными и красивыми мужчинами. Причём с дамами такие "кавалеры" общаются якобы через помощников, о чём и предупреждают "избранниц". А спустя время попавшихся на уловку женщины оповещают, что мужчина их мечты занят. Тогда представительницам прекрасного пола предлагают заполнить платную анкету, чтобы им подобрали другого спутника.