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27 декабря, 16:07
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Семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат в Подольске

<p>Поджигатели военкомата в Подольске. Фото © LIFE</p>

Поджигатели военкомата в Подольске. Фото © LIFE

Семейная пара пенсионеров пыталась поджечь здание военкомата в подмосковном Подольске. По данным источника Лайфа, 70-летний мужчина и 76-летняя женщина задержаны.

27 декабря около 15.30 пожилые супруги подошли к зданию военкомата с канистрой бензина. Мужчина 1952 года рождения поджёг тряпку и положил её на окно, его жена 1946 года рождения снимала весь процесс на видео. Поджигателей сразу задержали, возгорание потушили, никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом поджога. На кадрах видно, как пенсионер подошёл к зданию один, а его жена наблюдала за всем издалека. Свои действия мужчина не прекратил, даже когда подъехала машина полиции.

Семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат в Подольске. Видео © LIFE

Закидавшие коктейлями Молотова военкомат в Югре теперь проходят по статье о терроризме

Закидавшие коктейлями Молотова военкомат в Югре теперь проходят по статье о терроризме

А ранее сообщалось, что на окраине Нальчика российские силовики ликвидировали двух рецидивистов, планировавших взорвать военкомат. У злоумышленников обнаружили самодельную бомбу и оружие.

Алексей Берковиц

Комментарий

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artвчера в 07:54

нормальный человек не будет такую идиотскую затею делать ! похоже тут без старческого маразма не обойтись и прямой путь к психиатру с галоперидолом

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