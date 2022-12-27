Семейная пара пенсионеров пыталась поджечь здание военкомата в подмосковном Подольске. По данным источника Лайфа, 70-летний мужчина и 76-летняя женщина задержаны.

27 декабря около 15.30 пожилые супруги подошли к зданию военкомата с канистрой бензина. Мужчина 1952 года рождения поджёг тряпку и положил её на окно, его жена 1946 года рождения снимала весь процесс на видео. Поджигателей сразу задержали, возгорание потушили, никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом поджога. На кадрах видно, как пенсионер подошёл к зданию один, а его жена наблюдала за всем издалека. Свои действия мужчина не прекратил, даже когда подъехала машина полиции.

Семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат в Подольске. Видео © LIFE