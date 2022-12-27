ЦБ предложил снизить страховку по вкладам в валюте недружественных стран

Банк России выступает за снижение страховки по вкладам в валюте недружественных стран. Об этом сообщается во вторник в докладе регулятора.

Из документа следует, что существующий порядок оценки финансового положения банка – участника системы страхования вкладов не учитывает, что банки с различным уровнем риска и качеством управления платят страховые взносы по единой ставке. При этом база для расчёта взносов, по данным Центробанка, определяется исходя из объёма застрахованных вкладов, привлечённых банком, и не ограничена лимитом страхового возмещения по ним.

"Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", — отмечается в материалах ЦБ.