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27 декабря, 16:05

ЦБ предложил снизить страховку по вкладам в валюте недружественных стран

Банк России выступает за снижение страховки по вкладам в валюте недружественных стран. Об этом сообщается во вторник в докладе регулятора.

Из документа следует, что существующий порядок оценки финансового положения банка – участника системы страхования вкладов не учитывает, что банки с различным уровнем риска и качеством управления платят страховые взносы по единой ставке. При этом база для расчёта взносов, по данным Центробанка, определяется исходя из объёма застрахованных вкладов, привлечённых банком, и не ограничена лимитом страхового возмещения по ним.

"Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", — отмечается в материалах ЦБ.

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LIFE / Александр Шалгин

Марина Калегина

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