Названы основные причины возникновения головной боли

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с головной болью, а ведь такой недуг может быть предвестником инсульта. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов, назвав основные причины появления неприятных ощущений.

"Речь идёт о резком повышении внутричерепного давления. Если у человека резко заболела голова и наблюдаются нарушение координации, помутнение в глазах, онемение конечностей и спутанное сознание, то это состояние может быть предвестником инсульта и гипертонического криза", — отметил он, добавив, что при резком возникновении этих симптомов нужно обратиться к врачу.

Доктор также отметил, что головная боль может возникнуть из-за повышенного внутричерепного давления. У детей, по словам Евдокимова, нарушение может быть вследствие гипоксии. У взрослых недуг появляется из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Говоря о мигрени, специалист объяснил, что она является наследственным заболеванием.

"Бывают головные боли, связанные с тяжёлыми заболеваниями. Например, с онкологией. Если у человека очень часто болит голова и боли нарастают, а препараты не приносят должного облегчения, это повод обратиться к врачу-неврологу, чтобы исключить вероятность злокачественного новообразования", — добавил врач.

По словам эксперта, есть и головные боли, связанные с эндокринными нарушениями. При сахарном диабете может резко понизиться уровень сахара в крови, что спровоцирует гипогликемическую кому, которая и сопровождается неприятными ощущениями. Ещё одной причиной могут стать заболевания ЖКТ. Любая интоксикация организма связана с головными болями, подчеркнул специалист.

Если неприятные ощущения возникают резко, а лекарства не облегчают состояние — это ещё один повод обратиться к врачу. Можно попробовать измерить артериальное давление, чтобы исключить гипертонический криз.

Специалист добавил, что самый распространённый вид головной боли связан с напряжением. Оно может появиться в шейном отделе позвоночника, к чему приводят статические позы, стрессовые ситуации, негативные эмоции и неподвижный образ жизни. Спазм затылочных мышц прижимает сосуды, из-за чего возникают неприятные ощущения, подчеркнул эксперт. Эта боль может быть хронической, однако её легче всего устранить. Кроме того, в данном случае бороться с неприятными ощущениями можно и с помощью профилактики. Для этого нужно наладить образ жизни, придерживаться регулярного питания, заниматься спортом, а также соблюдать витаминный баланс и питьевой режим. Также важно гулять на свежем воздухе, спать не менее восьми часов и меньше нервничать.

"Для лечения проблемы необходимо пройти обследование. Если причина головных болей — шейный отдел позвоночника, то проблему будет решать остеопат. Давлением и заболеваниями внутренних органов, которые спровоцировали боли, занимаются отдельные профильные специалисты в зависимости от анамнеза заболевания", — заключил специалист.