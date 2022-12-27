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27 декабря, 16:08

Пробки в Москве достигли десяти баллов

"Яндекс.Карты": Пробки в Москве вечером 27 декабря достигли десяти баллов

Пробки в Москве вечером 27 декабря достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие заторы наблюдаются в центре города — встало Садовое кольцо на внешней и внутренней стороне.

Кроме того, серьёзные затруднения и на Москворецкой, Кремлёвской, Котельнической набережных. Постоять также придётся на Бульварном кольце — от Яузского до Страстного бульвара, на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке. Сильные пробки замечены на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе.

Ещё днём, около 17:00 мск, столичный Дептранс сообщал, что длина заторов составляет 217 километров. В ведомстве уточнили, что движение станет более свободным ближе к 20:30. Среди основным причин загруженности указаны снегопад, большое количество поездок, снижение скорости из-за гололедицы, рост мелких ДТП.

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LIFE / Владимир Суворов

Варвара Романова
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