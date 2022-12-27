Застала в постели: Полячка приютила беженку с Украины, а та увела её мужа

В Польше женщина обвинила мужа в измене с украинской беженкой. Своей историей 29-летняя Анна поделилась в беседе с газетой Fakt.

По её словам, в марте супруги приняли у себя в Ольштыне двух женщин с Украины — 31-летнюю Татьяну из Херсона и 55-летнюю Ольгу из Киева. После этого муж Анны начал ухаживать за Татьяной. Женщина начала замечать, что её супруг Пётр начал распивать алкоголь с украинкой и всё больше времени проводил в её компании.

Вскоре Ольга уехала в Германию, а Татьяна и дальше осталась проживать в квартире польской пары. Анна утверждает, что она помогала беженке с Украины адаптироваться к жизни в Польше. Однако ей не нравилось поведение мужа, с которым всё чаще возникали конфликты.

"Однажды во время обеда он накричал на меня из-за того, что поправила Татьяну, когда она пыталась разговаривать на польском языке. Пётр и Татьяна стали неразлучными. Когда я пыталась поговорить об этом с мужем, он заявлял, что мне это только кажется", — рассказала Анна.

В конце марта у супругов произошёл очередной конфликт. Тогда во время ссоры женщина наглоталась таблеток. Её удалось спасти. Когда полячка вернулась из больницы, она застала мужа вместе с Татьяной — они на кухне пили вино.

Поляк Пётр и украинка Татьяна. Фото © Fakt

Между парой снова произошла ссора, во время которой муж вызвал полицию. Анна заявила, что после того, как правоохранители ушли из их квартиры, Татьяна и Пётр уединились в спальне. Женщина застала супруга в постели только в нижнем белье, рядом лежала полуобнажённая украинка. Анна даже успела сделать фото пары на кровати, после чего собрала вещи и ушла из дома. Полячка утверждает, что из-за конфликта с мужем она осталась без крова, поскольку до этого жила в его квартире. Женщина говорит, что она хочет, чтобы супруг вернул ей средства, которые она вложила в ремонт квартиры, однако тот отказался и до сих пор живёт с Татьяной. Как указала Анна, она хотела, чтобы её признали потерпевшей, однако прокуратура отказала. Полячка подала на развод и ожидает решения суда.